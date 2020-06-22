«Коста-Рика — с вами»: белорусов поддержали в еще одной экзотической стране

Слова солидарности с теми, кто борется за свою свободу, приходят со всего мира.
Белорусы, которые застряли на карантине в Коста-Рике записали креативный ролик в поддержу белорусов, которые выходят на акции солидарности. Участники акции солидарности прислали его в редакцию сайта Сharter97.org.
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