«Тихановский и Бабарико верят в нас, давайте не подведем их» 2 22.06.2020, 11:45

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Сергей Тихановский

Фото: EPA

Они подняли знамя борьбы, а наша задача — его нести до победы.

Об этом пишет читатель пресс-службы гражданской кампании "Европейская Беларусь" из Минска:

- Слежу за политической ситуацией в стране с начала 2000-х, но активного участия в ней не принимал за исключением одного или двух случаев голосования на выборах "президента".

Все остальные так называемые "выборы" ничего другого кроме безразличия не вызывали.

И вот впервые за эти 20 лет обстоятельства сошлись таким образом, что в одно и тоже время проявились несколько факторов - достойные кандидаты, запрос на изменения у значительной части граждан, сложная экономическая и общественно-политическая ситуация, вскрывшая всю ущербность и порочность действующей системы. Эти факторы и наша решимость – залог перемен.

Последним аргументом стали акции, которые прошли в последние дни, причем не только в Минске но и по всей стране. Как правильно заметил Виктор Бабарико необходимо чтобы вышли 300000 человек по всей стране и тогда чиновники и силовики увидят, что мы - народ и только мы будем решать кто будет руководить нашей страной от нашего имени дальше.

Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, все люди, которых Саша 3% побросал в тюрьмы, подняли знамя борьбы. Нам нужно его с честью донести до победы. Они верят в нас, давайте не подведем.

Надеюсь что такие акции продолжатся, считаю что нам необходимо проводить их чаще, чтобы к ним присоединялось все больше и больше людей, чтобы в глазах омоновцев и "тихарей" с каждым разом появлялось все больше растерянности от нашего количества, а в головах осознание того, что они в меньшинстве и что надо менять сторону на который они находятся.

В МВД действительно много адекватных и хороших людей и нужно помочь им сделать очень не простой, но очень важный и правильный шаг.

А еще я очень надеюсь, что нашему примеру, когда на акциях объединяются люди самых разных возрастов и социальных положений, выходят на улицу с детьми и без, поодиночке и компаниями, последуют и все политические силы, желающие перемен для достижения максимального эффекта.

Надеюсь, что они, как и те, кто выходит на акции, пожертвуют в нужный момент своими личными делами ради общего, чтобы эти выборы стали для Лукашенко последними, и он больше никогда не вернулся в свое насиженное кресло.