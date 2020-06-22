«Мы — живой народ! Мы – белорусы!»: новая песня TORBAND набирает популярность 22.06.2020, 12:02

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На нее уже появился неофициальный клип.

Читатели Telegram-канала "Баста!" создали неофициальный клип на овый хит от группы TORBAND, которая уже известна песней «Уходи».

«Мы – не быдло, не стадо, не трусы.

Мы – живой народ! Мы – белорусы!

С верой в сердцах держим мы строй.

Знамя свободы – над головой», — звучат слова песни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.