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«Мы — живой народ! Мы – белорусы!»: новая песня TORBAND набирает популярность

  • 22.06.2020, 12:02
«Мы — живой народ! Мы – белорусы!»: новая песня TORBAND набирает популярность
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На нее уже появился неофициальный клип.

Читатели Telegram-канала "Баста!" создали неофициальный клип на овый хит от группы TORBAND, которая уже известна песней «Уходи».

«Мы – не быдло, не стадо, не трусы.

Мы – живой народ! Мы – белорусы!

С верой в сердцах держим мы строй.

Знамя свободы – над головой», — звучат слова песни.

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