«Мы — живой народ! Мы – белорусы!»: новая песня TORBAND набирает популярность
- 22.06.2020, 12:02
На нее уже появился неофициальный клип.
Читатели Telegram-канала "Баста!" создали неофициальный клип на овый хит от группы TORBAND, которая уже известна песней «Уходи».
«Мы – не быдло, не стадо, не трусы.
Мы – живой народ! Мы – белорусы!
С верой в сердцах держим мы строй.
Знамя свободы – над головой», — звучат слова песни.
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