Le Figaro: Лукашенко оказался в изоляции 20 22.06.2020, 12:45

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Фото: onliner.by

Ведущее французское издание рассказало о событиях в Беларуси.

Нервозность белорусских властей усиливается. В Минске и провинции массовые протесты против недавнего ареста человека, который, судя по всему, является самым серьезным соперником Лукашенко на так называемых президентских выборах, назначенных на 9 августа, Виктор Бабарико", - пишет журналист Le Figaro (перевод - inopressa.ru) Ален Барлюэ.

"(...) На протесты Александр Лукашенко отреагировал заявлением о том, что он сорвал заговор, сопоставимый с тем, который спровоцировал революцию в Украине в 2014 году. Он негодовал по поводу того, что внешние силы, действующие "как с Запада, так и с Востока", хотят дестабилизировать Беларусь, намекая на все более напряженные отношения между Минском и Москвой в последние годы", - говорится в статье.

"(...) Критика правительства усилилась из-за Covid-19, поскольку Лукашенко категорически отрицал присутствие вируса и называл пандемию "психозом". Результат: на сегодняшний день 60 тыс. случаев, что является рекордным уровнем заражения в соотнесении с количеством жителей. Лукашенко, предполагавший, что его переизберут без всяких проблем, сейчас проявляет некое лихорадочное возбуждение. В прошлом месяце он назначил новое правительство, состоящее исключительно из представителей "силовых структур", - отмечает автор статьи.

"В последнее время Лукашенко пытался сблизиться с Западом, однако в пятницу он отклонил обращенную к нему просьбу МВФ о том, чтобы наконец принять меры по борьбе против Covid-19, взамен ему предлагалась финансовая помощь. Москва, со своей стороны, отрицает какую-либо политику вмешательства во "внутренние дела" Минска и опровергает утверждения о том, что она оказывает поддержку Виктору Бабарико. Такой перекрестный огонь рискует значительно осложнить положение Лукашенко, явно оказавшегося в изоляции", - резюмирует Ален Барлюэ.