«У власти люди прошлого века» 9 22.06.2020, 13:18

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ФОТО: «НАША НІВА»

Что говорили участники протестов в Минске.

Работать на трех работах и просто выживать – это… Уже все, нет сил просто больше! О чем говорили участники протестов в Минске 18 и 19 июня, сообщает Telegram-канал «Баста!».

- Я очень верю, что что-то изменится и что-то будет по-другому. Очень хочется перемен. Очень.

- Я считаю, что это люди из прошлого века, которые у власти. Я никогда за него не голосовала, дети мои уехали отсюда, о чем я очень сожалею.

- Ну, как бы хватит. 26 годиков – это по-моему много, слишком уже.

- Не нравится жить сегодня. Работать на трех работах и просто выживать – это… Уже все, нет сил просто больше.

Руки вон все в мозолях и никак жить нормально не можем. Как даже по телевизору Лукашенко разговаривает с нами, ну как с каким-то быдлом. Так нельзя! Просто так нельзя! Это просто обидно. Когда начался коронавирус – это было обидно, что мы какие-то глупые. Это не президент, это не руководитель.

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