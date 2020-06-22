Белорусский боксер Релих: Позор, мне стыдно за действия властей 7 22.06.2020, 13:25

3,945

Кирилл Релих

Чемпион мира по версии WBA высказался о событиях в нашей стране.

«Если честно, я ничего не знаю о кандидатах. Но в связи с тем, что проходят обыски и задержания, значит, есть люди, за которых будут голосовать. Лично я буду знакомиться с претендентами, когда придет пора голосовать.

Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Задержания, избиения — это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!» — заявил чемпион мира по версии WBA белорусский боксер Кирилл Релих «Трибуне».