В Украине Одессу вернули к строгому карантину 1 22.06.2020, 13:42

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Фото: ТАСС

В общественных местах снова надо соблюдать масочный режим.

В украинской Одессе усилили карантинные ограничения с понедельника, 22 июня. Об этом говорится в пресс-службе горадминистрации, пишет korrespondent.net.

Правоохранители теперь будут проверять соблюдение ограничительных мер в общественном транспорте, на пляжах и местах торговли, не допускается стихийная торговля в рекреационных зонах.

"С целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 на территории города Одессы... запрещается находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус; самовольно покидать места самоизоляции или обсервации; посещать учебные заведения в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания или вступительных экзаменах", - говорится в сообщении.

Под запрет попали также массовые культурные, развлекательные, спортивные или религиозные мероприятя с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Организатор мероприятия ответственен за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

Такие же требования касаются деятельности детских учреждений оздоровления и отдыха; осуществления пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в трамваях и троллейбусах, пригородном и внутриобластном и межобластном сообщении. Перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей респираторами или защитными масками и контроль за использованием средств индивидуальной защиты пассажирами во время перевозки.

Департаменту транспорта Одесского горсовета поручено скорректировать маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий. Арендаторам пляжей необходимо обеспечивать полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не более четырех человек.