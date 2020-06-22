«Даже полицейские поддержали»: белорусы Сан-Франциско провели акцию солидарности 4 22.06.2020, 13:47

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Фото: Sviatlana Khilko

Белорусская диаспора в США активно высказывает свое мнения о событиях в нашей стране.

Белорусы Сан-Франциско провели акцию солидарности с участниками пикетов в Беларуси. Светлана Хилько, которая приняла участие в массовом мероприятии, поделилась своими впечатлениями в «Фейсбуке»:

- Это было тепло и солнечно во всех смыслах. Спасибо всем, кто помог организовать, пришел и просто поддерживал нас. Вы просто нереально крутые, белорусы!

Очень бы хотелось, чтобы совсем скоро и в самой Беларуси были такие акции, когда полиция и пожарные приезжают только, чтобы обеспечить твою безопасность, стали нормой.

Мы собрались, к нам подошли полицейские, почитали плакаты, поддержали.

И на такую акцию в США, если ты не перекрываешь движение и не создаешь помех, не нужно разрешение. То есть мы просто пришли, встали, патрульные увидели, что мы здесь и обеспечили безопасность тихонько.