«Когда выйдет даже 30% минчан, то ему будет крышка» 16 22.06.2020, 13:56

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ФОТО: TUT.BY

Что пишут белорусы о настроении в стране.

Нужно и сейчас так – дружно, мощно и сразу всем. Несколько цитат из писем Telegram-каналу «Баста!»:

«Вчера курил на балконе, прохожий стрельнул сигарету (я на первом этаже живу). Мы минут 30 говорили - я на балконе, а он под балконом. Про политику и про то, где и когда лучше собираться. До выборов или 9-го, у себя в городе, или ехать в Минск. Это был просто незнакомый прохожий, стрельнувший сигарету. Вот и думайте, какое настроение сейчас у народа в Беларуси».

«Вспоминаю сейчас 1991 год, когда народ с заводов вышел. Мы шли из Курасовщины на площадь Ленина. И так колонны со всех районов шли. Нужно и сейчас так – дружно, мощно и сразу всем».

«Расскажу интересную историю, которая произошла в "Беларусбанке" в Барановичах. Пожилой женщине лет 70 предложила работник банка приобрести лотерейный билет. Та отвечает ей: "Уже вашего лохотронщика главного свергают, а вы его лотереи до сих пор продаёте". Никто уже не верит в "светлое будущее" при его власти».

«В Минске рейтинг мракобеса не более 1,5%. 3% уже неактуально! Так что когда выйдет даже 30% минчан, то ему будет крышка».

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