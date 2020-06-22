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Археологи обнаружили новый доисторический круг возле Стоунхенджа

  • 22.06.2020, 14:11
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Археологи обнаружили новый доисторический круг возле Стоунхенджа
Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Находка находится всего в нескольких минутах ходьбы от сакрального места.

Археологические раскопки в районе британского Стоунхенджа выявили более двадцати массивных доисторических валов, образующих круг вокруг стен Даррингтон хенджа, пишет lenta.ua.

Команда археологов обнаружила крупный новый доисторический памятник всего в нескольких минутах ходьбы от Стоунхенджа. Его исследование и анализ доказали существование более 20 массивных доисторических шахт. Их размер более 10 метров в диаметре и пять метров в глубину, они образуют круг диаметром более двух километров вокруг стены Даррингтона.

Вырезание сердцевины шахт позволило ученым предположить, что эти объекты относятся к неолиту и были раскопаны более 4,5 тысяч лет назад – примерно в то время, когда были построены стены Даррингтона. Считается, что валы служили границей священной области или участка, связанного с хенджем, сообщает LBC NEWS.

Сообщение об открытии было опубликовано после летнего солнцестояния, которое в этом году состоялось онлайн из-за коронавируса. По словам доктора Ника Снэшалла, археолога Национального фонда для Стоунхенджа и объекта Всемирного наследия Эйвбери, это то место, где строители Стоунхенджа жили и пировали, и оно является ключом к раскрытию истории более широкого ландшафта доисторического сооружения.


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