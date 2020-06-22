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Минский бизнесмен: Очень хочется поддержать моих соотечественников

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  • 22.06.2020, 14:15
  • 4,635
Минский бизнесмен: Очень хочется поддержать моих соотечественников
Дмитрий Черноморец
Фото Apply Logistic Group

Дмитрий Черноморец предложил бесплатное образование репрессированным за свои убеждения.

Генеральный директор компании Humathèq и директор по развитию международной группы компаний Apply Logistic Дмитрий Черноморец предложил репрессированным во время избирательной кампании и людям, которые отказались выполнять приказы против общества, получить бесплатное образование в двух бизнес-школах. Про это он написал в своем «Фейсбуке».

«Очень хочется поддержать моих соотечественников, пострадавших от реализации своих законных конституционных прав, а также прав человека.

У меня появилась такая идея - всем репрессированным гражданам, т.е. тем, кто потерял работу или попал в СИЗО, а также стал жертвой насилия, защищая свою гражданскую позицию, отказался выполнять антигражданские приказы - предоставить возможность бесплатного обучения на любой из программ бизнес-школ: Humathèq и Apply Logistic Group, не зависимо от стоимости и продолжительности выбранной программы.

Наши выпускники не имеют проблем с трудоустройством».


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