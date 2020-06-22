Служба безопасности Украины рассекретила архивные данные о Чернобыльской АЭС 1 22.06.2020, 14:52

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Оказалось, что аварии были и до 1986 года.

Служба безопасности Украины рассекретила архивные данные с новыми подробностями, касающимися строительства ЧАЭС и происходивших на ней нештатных ситуаций, пишет nv.ua.

Как сообщается, соответствующие 229 документов, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, содержатся в книге «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии», которая была представлена в понедельник, 22 июня, Отраслевым государственным архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти.

В издании, в частности, содержится информация, согласно которой, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако были скрыты от общественности.

«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших до 1986, транскрипция телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве Саркофага», — рассказал директор архива и один из составителей издания Андрей Когут.

По словам главы УИНП Антона Дробовича, благодаря материалам, в которых речь идет о «маленьких» авариях на АЭС, читатель сможет лучше понять саму трагедию и ее предпосылки.

Представленное издание является продолжением серии документальных книг, первая из которых была опубликована весной 2019 года и содержит 210 архивных документов.