Историческое мародерство 2 Антон Орехъ

22.06.2020, 15:20

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Антон Орехъ

Теперь фашистов в России дважды в год бьют.

В среду — парад. Напишут с большой буквы — Парад же, не просто так колонны пойдут и поедут. Мощь, слава, величие. К которым не будут иметь отношения ни те, кто поедут по городу и полетят над ним в танках и самолетах, ни те, кто станут командовать парадом и принимать его.

Историческое мародерство у нас популярно. Взять чужие подвиги и достижения, добавить к ним волшебное слово «мы» — и вот уже «мы полетели в космос», «мы выиграли войну». Вплоть до князя Владимира — все мы. Даже половцы и печенеги — и те не смогли сломить не кого-то там — а «нас»!

Но на Красной площади все-таки будут несколько человек, которые это местоимение «мы» имеют право употреблять безо всяких кавычек. «Кто в штыки поднимался, как один — те, кто брал Берлин», как в песне поется. По данным Минтруда, в прошлом году непосредственных участников боевых действий в Великой отечественной было чуть более 74 тысяч. Сама по себе цифра не маленькая, а наоборот — колоссальная. Сколько же народу прошло через фронт и сражения, если даже 74 года спустя их оставалось 74 тысячи! Стариков, которым хорошо за 90! Которые смогли прожить столько не в сытой и тихой стране у моря, а в России.

Но на фоне всех 146 миллионов, конечно, прошлогодние 74 тысячи — это уже совсем мало. А за год стало не сколько-то тысяч меньше. К сожалению, нигде не могу найти точной статистики. Но именно эти старики и есть воины-победители. А те, кто жили потом, только тратили и разбазаривали все, чего они достигли. А потом и саму Победу украли.

Последний реально боевой призыв — юноши 1926 года. Значит, самым молодым ветеранам боевых действий, за редкими исключениями, никак не меньше 94 лет. Мало кто уже способен вести бодрую жизнь и хотя бы выдержать все церемонии этих парадов. Значит, надо спешить, использовать ветеранский ресурс по полной, пока деды еще могут как-то стоять на ногах.

Перед парадом ветеранов «самоизолировали» на две недели. Чтобы они заразу не дай бог не подхватили — а ведь им же руки будет пожимать сам Путин! Который против них — пацан! Но он тут главный. И на параде он главный. И ради него этот парад и устраивается. Ради его самолюбия в разгар пандемии прошли бессмысленные репетиции в апреле, когда несколько сот солдат заразились и заболели. Ради него репетируют сейчас и уже непонятно, чем, кроме репетиций, занимаются военнослужащие этих полков и батальонов? А самолеты и 9 мая летели и сейчас полетят. Мы теперь фашистов дважды год бьем!

Но главная декорация праздника — это именно ветераны. В этом вся его подлость и пошлость. А самая горечь в том, что старики-то порадуются. Не в самой их радости, конечно, беда, а в том, что рады они такой унизительной роли. Старые и, само собой, совсем уже не здоровые люди, чаще всего одинокие, о которых вспоминают пару раз в год в честь очередной славной державной даты, рады будут пожить пару недель в санатории, порадуются вниманию и высокой чести оказаться на Красной площади рядом с самим Путиным!

Навальный тут предлагал поднять ветеранам пенсию до 200 тысяч, потому что теперешние плюс-минус 40 тысяч — это унизительно по сравнению с тем, сколько получают от государства, например, немецкие ветераны. Когда у побежденных пенсия раз в десять больше, чем у победителей, какое вообще может быть слово «мы»? Но ведь и 200 тысяч все равно будут гораздо меньше, чем получает большинство иностранных военных пенсионеров.

Другое дело, что в сравнении с обычными стариками, ветераны живут у нас не просто хорошо, а богато! Даже большие столичные пенсии в среднем в полтора-два раза ниже ветеранских, а про регионы и говорить нечего. Вот они, завоевания нашего народа-победителя, если сумма в 500−600 долларов в месяц кажется роскошью.

А еще же ветеранам когда-то обещали отдельные квартиры. Лично я-то всегда именно к этой идее относился скептически. Потому что для пожилых людей смена обстановки, переезд из привычного района, где всех и все знаешь, могут оказаться губительны, а квартиры эти нужные уже не им самим, а родственникам, которые часто и не скрывают, что ждут, когда героический дед поскорее преставится, а квартирка его — это живые миллионы. Повоевал, так сказать, ради потомков. Но государство же обещало! И сколько ему времени, сколько десятилетий надо, чтобы выполнить обещания?

Впрочем, и говорить про квартиры перестали, да и выдавать их скоро будет некому. Если только «последнюю квартиру» — красивый гроб с георгиевской лентой. Как еще одну, финальную декорацию.

Когда-то, почти уже восемь десятилетий назад, вожди бросали миллионы в бой, закрывая их телами и жизнями все свои промахи и маскируя всю свою бездарность. Сегодня теми, давними победами, снова прикрывается бездарность и бессовестность.

Но ветераны еще живы. И тела их тоже еще могут пригодиться для антуража. Можно даже ради этого на пару недель подарить им санаторий.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»