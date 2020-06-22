К Виктору Бабарико в СИЗО КГБ не пустили адвоката 12 22.06.2020, 15:27

5,458

Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Адвокат подал жалобу в Генпрокуратуру.

Адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского не пустили в СИЗО КГБ к подзащитному. Он подал жалобу в Генпрокуратуру. Об этом Лаевский рассказал tut.by.

— Сегодня с утра я обратился в бюро пропусков КГБ чтобы посетить Виктора Дмитриевича в следственном изоляторе. Документы мои не приняли со ссылкой на то, что посещения адвокатами подзащитных в изоляторе в настоящее время не проводятся из-за эпидемической ситуации. Поэтому повидаться с Виктором Дмитриевичем для оказания юридической помощи не удалось. Однако правовых норм, которые бы позволяли ограничивать оказание правовой помощи людям, содержащимся под стражей, нет. Поэтому сегодня же мною подана жалоба в Генеральную прокуратуру — чтобы они обеспечили возможность беспрепятственного посещения мною моего подзащитного, ведь это нужно для реализации конституционного права на получение юридической помощи, а это очень важно, ведь иначе как тогда защищаться? — сказал Дмитрий Лаевский.

Адвокаты также ждут, когда суд позовет защитников для рассмотрения жалоб на задержание Виктора Бабарико.

— Нами подано несколько жалоб на задержание — последняя из них — в пятницу на прошлой неделе, — сказал Лаевский.

Когда суд рассмотрит жалобы защитников пока неизвестно. Но, согласно Уголовно-Процессуальному Кодексу, жалоба на задержание подается в орган следствия, он в течение 24 часов передает в суд, который не позднее 24 часов рассматривает ее.