Ученые научились делать цифровых двойников собак 22.06.2020, 15:32

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Также команда исследователей начала тестировать свою разработку на других животных.

Разработчики из Университета Бата создали программное обеспечение, с помощью которого можно оцифровать действия реальной собаки и перенести их в компьютерную игру без дорогостоящей аппаратуры, пишет журнал «Нож».

Технологию захвата движений уже давно используют в индустрии развлечений, но обычно это долгий и затратный процесс, особенно когда дело касается животных. Ученые придумали, как создавать цифровых двойников собак с помощью буквально одной камеры.

Сначала животные снимались в специальных костюмах с датчиками захвата движений. Затем эти данные использовали для обучения алгоритма — теперь он может предсказывать и воспроизводить позы собак, которых снимают на относительно недорогую RGBD камеру без всяких костюмов.

Исследователи уже оцифровали таким образом собак 14 разных пород из местного приюта. Также команда начала тестировать свою разработку на других животных — лошадях и кошках.

Помимо очевидного применения в кино и видеоиграх алгоритм можно использовать и в ветеринарии, чтобы, например, отследить хромоту или другие заболевания животного. А когда технология выйдет на широкий рынок, любой обладатель камеры сможет сделать цифровую копию своего питомца.