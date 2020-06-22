В Болгарии вернули масочный режим 22.06.2020, 15:47

Причиной стало ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в стране в последние дни.

Болгария снова обязала всех носить маски в закрытых помещениях в связи с ростом числа новых случаев коронавируса.

Об этом заявил в ходе брифинга министр здравоохранения cтраны Кирилл Ананиев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Как сообщил Ананиев, решение снова ввести отмененный ранее масочный режим было принято на фоне общего усиления ограничительных мер. Причиной стало ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в стране в последние дни. Так, за 15-дневный промежуток (с 7 по 22 июня) число активных случаев в Болгарии увеличилось на 626.

"Ситуация сложная. У нас есть реальное увеличение количества случаев COVID-19. К счастью, людей, нуждающихся в интенсивной терапии не так много", - сказал главный государственный инспектор Ангел Кунчев.

По его словам, это происходит и в других странах.

"Это происходит из-за нашего поведения и изменений в самом вирусе. На первом месте по уровню заболеваемости находится Северная Македония - 45,6 на 100 000 населения. На втором месте - Албания - 12,9, дальше Босния - 11,9, Турция-10,7. Пятое и шестое места занимают Болгария - 8,3, Сербия - 7,09 на 100 000 населения. Это происходит в Европе", - добавил Кунчев.

По его словам, большой проблемой является то, что люди не придерживаются рекомендованных мер.

"Очевидно, что данные за прошлую неделю по всей стране вызывают тревогу. Это касается и Софии. Именно поэтому мы постоянно обсуждаем и рассматриваем ситуацию. Мы должны научиться жить с этим вирусом", - заявила мэр Софии Йорданка Фандакова.

"Еще в субботу мы обсуждали, что прежде чем министр Ананиев снова сделает маски обязательными, мы должны сами это ввести. Я прошу жителей Софии вернуться к тому отношению, которое было у нас во время чрезвычайного положения", - призвала Фандакова.