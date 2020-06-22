Лгущая клептократия 22.06.2020, 15:57

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Нет в России такой повестки дня — «надежность обороны».

Нужно быть Путиным, чтобы в условиях, когда России никто не грозит нападением, обрядить ее в шубу милитаризма, соорудить головной убор из ракет, назначить врагом НАТО, стать страной-агрессором, растратить триллионы налогов граждан и гордо объявить, что оборона и безопасность страны надежно гарантированы, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Впрочем, единственное, что надежно в нашей стране, в чем наши граждане твердо могут быть уверены, — это вранье начальства.

Оно же почти наверняка касается и обороны – здесь такой же развал, как и во всех остальных областях, и такой же неизбывный обман и самообман. Достаточно вспомнить эпопею с «Адмиралом Кузнецовым» — символом надежной обороны нашей страны.

Везде, где начальственное и путинское вранье встречается с реальностью, оно сыпется, обнажая печальное положение дел.

Только что страна столкнулась с путинским «надежным», оптимизированным здравоохранением – во время пандемии коронавируса. Ее символом стала, в частности чудовищная история болезни и смерти бывшего министра топлива и энергетики Лопухина. Ранее были трагедии Дагестана и Карачаево-Черкесии, вранье о вспышке ковида на крупнейшей стройке «Газпрома» — Амурском ГПЗ.

Социальная система России была в обещаниях Путина столь же «надежна» — рост пенсионного возраста и снижение реальных доходов на фоне обогащения правящей верхушки выявили, что это фейк.

И уж как «надежен» был российский спорт перед сочинской зимней Олимпиадой в тропиках, обокравшей страну на триллионы. Но выяснилось, что в реальности многие «победы» российских спортсменов – результат государственной системы допинга. Итог – с позором отобранные медали. О русском космосе надо примеры приводить?

И так везде. Во всех областях одно и то же. Радужные отчеты начальства и повергающий в шок рассказ людей с мест о реальном положении дел.

Нынешняя клептократия унаследовала повадки сталинской диктатуры. Та тоже любила врать.

Путин заявил о надежной обороне и безопасности России накануне 22 июня – даты начала нацистско-советской войны. О такой же надежности обороны СССР заявляли сталинцы. Затем, с июня 1941 года, потеряв миллионы и огромную территорию, меньше чем за полгода докатились отступлением от западных границ до Москвы. И три года шли обратно, тоже с миллионными жертвами, при огромной помощи союзников, втором фронте в Северной Африке и Европе.

Нет в России такой повестки дня – «надежность обороны». Есть другая – тотальное воровство властей, их несменяемость, укрепление диктатуры, низкий уровень жизни, отсутствие перспектив, тупик, в которую привела нашу страну чекистская власть.

Эту настоящую повестку дня не закатаешь милитаристскими парадами, не замолишь в Храме Войны, не затмишь рапортом об успешном пуске новой бесполезной ракеты.