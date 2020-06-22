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Турция предложит туристам страховку от коронавируса

  • 22.06.2020, 17:16
  • 1,862
Турция предложит туристам страховку от коронавируса

Купить полис можно будет онлайн.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой провел встречу с послами 50 стран и представил новую страховку от коронавируса для туристов.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Тravel Weekly.

Купить полис можно будет онлайн.

По словам министра, сумма страхового покрытия составит от 2 до 7 тысяч евро, цена за полис — от 13 до 23 евро.

Решение утвердить страховку в Турции приняли, так как не все стандартные страховые полисы туристов покрывают лечение COVID-19.


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