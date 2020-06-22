Участник пикета на Комаровке: Мы исправим нашу ошибку 1994 года 1 22.06.2020, 17:36

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Фото: Reuters

Будет наш, белорусский сценарий.

Беларусь заслуживает другого пути – не пути маразматиков и коварных стариков. Минчане говорят о том, почему поддержали независимых кандидатов, пишет Telegram-канал "Баста!".

- Что будет? Хуже не будет. Люди пусть не боятся – хуже не будет, - сказал участник пикета на Комаровке.

- Беларусь заслуживает другого пути – не пути маразматиков и коварных стариков, которые грозятся стрелять в народ, - уверен минчанин.

- Будет наш, белорусский сценарий, мы исправим нашу ошибку 1994 года. Мы тебя избрали – мы тебя и уберем. Сейчас есть три кандидата есть, которые много голосов набирают, и ему страшно, - сказал пожилой мужчина.

Напомним, белорусские блогеры инициировали проведение Флешмоба солидарности с медиками и героями, которые сидят за нашу свободу. Они предлагают каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00, открывать окна, выходить на балкон, и стучать тапками, хлопать, бить кастрюлями, включать известные песни: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

Главное делится фото и видео с остальными.

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