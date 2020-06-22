Кому в Минске отключат горячую воду в июле 22.06.2020, 17:53

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Список адресов.

В Минске продолжается сезон отключений горячей воды. В июле ее не будет по следующим адресам, сообщается на сайте «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосети», пишет The Village Беларусь.

С 6 июля:

Адреса от Минских тепловых сетей:

Алтайская, 64 корп. 1, 64 корп. 3−5, 66а, 78 корп. 2−3, 90 корп. 1, 102 корп. 1−3, 206; Ангарская, 2 корп. 1−3, 4 корп. 1−2, 6, 8, 8а, 10 корп. 1−2, 12, 12 корп. 1−2, 14 корп. 1−2, 16, 18 корп. 1−4, 20 корп. 1−4, 22, 24, 26 корп. 1−2, 28, 34, 36, 38 корп. 2, 40, 42, 46−54(четные), 46 корп. 4, 58−88(четные), 60а, 62а, 88, 94, 187, 3 корп. 1−3, 5 корп. 1−6, 7, 9 корп. 1−2, 11, 13 корп. 1−2, 15 В, 15 корп. 1; Артема, 28, 47; Асаналиева пер., 3, 4, 4а; Асаналиева, 27−31(нечетные); Байкальская, 33−37(нечетные), 33а, 43, 45, 52, 54, 58 корп. 1, 62 корп. 1, 64, 66 корп. 1−2, 70; Болотникова пер., 7; Брестская, 56 корп. 1, 56 корп. 2−86(четные); Варвашени, 1, 7−11(нечетные), 7б, 13 корп. 1−4, 15, 15 В, 4, 6 корп. 1−4, 8 корп. 1−3, 10−18(четные), 20 корп. 1−3, 22а, 22 корп. 1; Вербная, 3, 5; Волжская, 5; Герасименко, 1−7(нечетные), 1а, 49, 49а, 49б, 51, 57; Гинтовта, 3, 3 корп. 3−4, 5, 5а, 5б, 5 В, 5 г, 50; Голубка, 2, 3; Городецкая, 30; Грибной пер., 28; Днепровская, 2а, 100, 102, 106−118(четные); Иркутская, 65а, 139; Казинца, 35, 35а, 37, 45−49(нечетные), 51 корп. 1−3, 83−93(нечетные), 83а, 48−84(четные), 86 корп. 1−3, 92, 94, 100−122(четные); Кижеватова, 86−90(четные), 86а, 86б; Колесникова, 4, 10, 38; Корженевского пер., 2а, 2 В, 6б; Корженевского, 1 корп. 1−2, 3−31(нечетные), 41, 45, 2−26(четные); Котовского, 2а, 3, 9, 9а, 11; Курчатова, 1−9(нечетные), 1а, 6−10(четные); Лазо, 3, 7, 4−16(четные); Ландера, 2−120(четные); Летняя, 22; Лещинского, 31/1; Ложинская, 4; Магнитная, 30, 30 корп. 2; Макаёнка пер., 4, 6; Макаёнка, 7а, 9, 12, 12а, 12б, 12 В, 14, 14а, г. п. 6, г. п. 7; Матусевича, 35 г; Матусевича, 86−90(четные); Мичурина, 1−7(нечетные), 3а, 11а, 8−12(четные); Молодежная, 3 корп. 1−2; Мстиславца, 9, 11; Мястровская, 2−8(четные); Наклонный пер., 2а, 2б; Налибокская, 1; Нарочанская, 2−6(четные), 9, 11, 17, 19; Независимости пр-т, 98, 110, 110а, 110б, 177; Нестерова, 9, 9а, 49; Новодворский сельсовет, 40, 40а, 40 корп. 1−2; Огарева, 1, 3; Одесская, 4−14(четные), 16, 18, 20а, 20б, 7, 57а; Омельянюка, 3−7(нечетные), 13−19(нечетные), 15 В, 18; Орджоникидзе, 3−23(нечетные), 10, 26−30(четные); Острошицкая, 2−14(четные), 2а; Охотская, 147, 149; Охотский пер., 14, 15−21(нечетные), 17а; Парниковая, 3 корп. 1−3, 17а, 19а; Партизанский пр-т, 104−130(четные), 112а, 144, 105−149(нечетные), 117а; Переходная, 62, 64; Победителей пр-т, 18, 20, 67, 69, 101−107(нечетные), 105а, 109а, 109б, 109 В, 111, 111а, 111б; Подгорная, 67; Пожарского, 9, 11; Пржевальского 2-я, 1, 3, 7−19(нечетные), 2; Притыцкого, 156; Радиальная, 5, 11−15(нечетные), 16, 34 корп. 1, 36−40(четные), 36а, 38а; Радужная, 7−13(нечетные), 9а, 17, 19, 19б, 27; Седова, 3, 7, 4−14(четные); Серова, 1, 2а, 4; Сеченова, 2; Солтыса, 2−6(четные), 4а, 6а, 6б, 20−26(четные); Социалистическая, 2, 10, 18, 18а, 22, 26, 26 корп. 13, 28, 5−11(нечетные), 15, 17; Стебенева пер., 3, 5; Стебенева, 6−22(четные); Строителей, 1−5(нечетные), 5а, 2−8(четные); Тимирязева, 68, 72а, 72 корп. 1−2, 76, 80 корп. 1−2, 82−86(четные), 90, 94, 93, 97; Томский пер., 35; Трудовая, 1а, 3, 3а, 5, 6−10(четные); Туровского, 5; Украинская, 1−5(нечетные); Украинская, 15−27(нечетные), 15а, 17а, 21а, 23а, 25а, 27а, 16−24(четные), 30−36(четные); Филимонова, 20−24(четные), 22а, 25а, 25а/1, 25б, 25 г, 29−33(нечетные), 49−55(нечетные), 53а, 55 корп. 1−3; Холмогорская, 53−59(нечетные), 59а; Холмогорский 2-й пер., 2; Центральная, 1−9(нечетные), 1а, 3а, 7а, 7б, 17, 19, 23, 25, 45, 47, 2−6(четные), 8а, 16, 20−28(четные), 46; Чайкиной, 4, 8−16(четные), 5−15(нечетные), 5а, 11а; Челюскинцев, 3−9(нечетные), 15, 65, 71 73, 4−22(четные), 26, 30−34(четные); Шафарнянская, 11, 18; Шоссейная, 7−11(нечетные), 7а; Шугаева, 2; Станция метро «Автозаводская»; ОАО «Штадлер-Минск», ОАО Белкоммунмаш», ОАО «Белгран», Минский завод технологических металлоконструкций, Троллейбусная проходная № 2 по ул. Солтыса, Троллейбусное депо № 5.

С 28 июля:

Адреса от Минских тепловых сетей:

Азгура, 1, 1а, 1б, 4; Андреевская, 3 корп. 2, 4, 4а, 5 корп. 2, 7 корп. 1−2, 11; Антоновская, 2, 8−16(четные), 14а, 14б, 20, 22, 28−32(четные), 28а, 30а, 7−13(нечетные); Берестянская, 1−5(нечетные), 9−17(нечетные), 2−6(четные), 12, 16, 20−24(четные); Богдановича, 6, 8, 33, 35; Ботаническая, 4, 4а, 6, 6а, 10, 3−25(нечетные), 5а, 7а, 11 корп. 3; Бровки, 21 корп. 2, 25а, 25 корп. 1, 27, 30, 32, 32а, 32б; Броневой пер., 1−15(нечетные), 5а, 15а, 4, 10−14/6(четные), 10а; Буденного, 11−23(нечетные), 15а; Бядули, 2, 2 корп. 2−3, 6−12(четные), 3−13(нечетные); Велозаводская, 1−7(нечетные), 2−10(четные); Велосипедный пер., 5, 7, 6, 6 корп. 3−1, 6 корп. 3−2, 8, 10; Войсковый пер., 4, 10−14(четные), 3−7(нечетные), 11−17(нечетные); Герцена, 1, 2−12(четные), 2а; Гикало, 1, 3, 2а, 4, 12−22(четные), 20а, 20б, 22а, 22б, 24 корп. 1−2, 26, 28; Горный пер., 1−7(нечетные), 4−8(четные); Грицевца, 1−13(нечетные), 4, 6; Долгобродская, 1, 24−30(четные); Заводская, 8, 10; Захарова, 19−33(нечетные), 29а, 53−63(нечетные), 61а, 63а, 65 корп. 1, 67 корп. 1−2, 69, 73а, 77а, 24, 26/1, 26/8, 28−36(четные), 40, 42, 50б, 50 В, 50д, 52 корп. 1−2, 54−58(четные), 62−68(четные), 72−76(четные), 104; Золотая Горка, 3, 5, 9−17(нечетные), 4 корп. 1−2, 6−16(четные), 6а, 8б, 16а; Зыбицкая, 2−10(четные), 3−27(нечетные); Ивановская, 34−38(четные), 50, 56, 37−43(нечетные), 43а; Интернациональная, 9−33(нечетные), 11а, 13а, 25а, 27а, 29а, 33а, 33б, 33 В, 30−40(четные); Казарменный пер., 3, 5, 5а, 4; Кирилла и Мефодия, 3, 5, 4−8(четные); Кирова, 18, 26, 33, 43, 49, 51; Киселева, 3−13(нечетные), 9 корп. 1, 27−39(нечетные), 43, 45, 55, 61, 61а, 67, 4, 6, 6 корп. 1, 10, 16−28(четные), 26а, 32−42(четные), 42/2; Клубный проезд, 1, 3; Клумова пер., 1−19(нечетные), 23−27(нечетные); Клумова, 3−7(нечетные), 5а, 11, 23, 25, 20; Козлова пер., 25, 29; Козлова, 2−22(четные), 4а, 26, 26 корп. 8, 28, 3−25(нечетные), 11а, 17а, 23а, 25а, 25б, 27а, 29−35(нечетные), 29а, 33а; Коммунистическая, 3−13(нечетные), 17, 19, 47, 49, 4, 6, 6 корп. 1−5, 6а, 6б, 8, 10, 14−18(четные), 24, 42−46(четные), 50, 54, 86; Комсомольская, 3−13(нечетные), 5а, 13а, 15а; Кошевого, 1−5(нечетные), 2, 2а, 8−12(четные), 18, 24−30(четные); Красная, 4, 12−22(четные), 7−13(нечетные), 17, 17а, 17б; Красноармейская, 3, 7−37(нечетные), 7а, 21а, 4−16(четные), 16а, 20а, 22−28(четные), 22а, 24а, 32а, 34, 34а, 36; Краснозвездная, 1−5(нечетные), 1а, 3а, 9−21(нечетные), 25, 31, 33, 6, 8, 14−18(четные), 18б; Краснозвездный пер., 12, 12а, 14, 17; Кропоткина, 22, 44, 43 (в том числе церковный корпус); Куйбышева, 14, 16, 24−32(четные), 17, 19, 19а, 25а, 35, 41; Купалы, 4, 5−11(нечетные), 17−25(нечетные); Ленина, 2−8(четные), 4а, 3−11(нечетные), 27; Маркса, 34−50(четные), 34а, 37−45(нечетные), 37а; Марьевская, 5, 5а, 7а; Машерова пр-т, 3−7(нечетные), 3а, 11, 17, 17а, 25, 29, 33, 35, 4−10(четные), 6а, 14−20(четные); Михайлова, 3; Музыкальный пер., 3, 5; Мулявина, 3−7(нечетные), 6−10(четные); Нагорная, 12; Нагорный пер., 5, 6б; Нахимова, 3, 5, 5а, 11−17(нечетные), 13а, 17а, 19 корп. 1−2, 25, 4−12(четные), 20; Независимости пр-т, 19−45(нечетные), 25а, 27а, (гостиница «Кемпински»), 31а, 37а, 22−56(четные), 40а, 40б, 44а, 46а, 46б, 46 В, 46д, 48а, 58 корп. 11; Немига, 3; Октябрьская пл., 1; Парижской коммуны пл., 1; Партизанский пр-т, 1−9(нечетные), 13−23(нечетные), 17а, 19а, 23а, 25а, 27а, 29а, 31, 33, 2−6(четные), 2 корп. 4, 4а, 6а, 6д; Пашкевич, 3, 5, 9; Первомайская, 2, 12−16(четные), 14 корп. 1−2, 18, 20, 22 корп. 1−3, 24 корп. 1, 24 корп. 3, 26 корп. 1−2, 28, 3, 3а, 3 В, 7−11(нечетные), 9а, 15, 17; Планерная, 3; Платонова, 1, 1а, 1б, 3, 5/20, 13−23(нечетные), 31, 31б, 33 корп. 2−3, 33а, 35 корп. 1−2, 10, 12а, 12б, 18, 20, 20а, 20б, 20б корп. 1; Пугачевская, 1, 3, 10, 20, 22; Пулихова, 1/18, 3, 5, 6, 15, 19−37(нечетные), 31 корп. 1, 33, 41−47(нечетные), 51; Рабочий пер., 1−5(нечетные), 4, 6; Революционная, 1, 3, 4−14(четные), 6в; Румянцева, 3−7(нечетные), 13−17(нечетные), 4, 6, 10−14(четные); Рыбалко, 2, 4 корп. 1−2, 6, 8, 16, 20, 26, 3, 3а, 7, 9; Свободы пл., 2, 2а, 4, 8, 5−23(нечетные), 7б, 23а; Серафимовича, 2−10(четные), 6 корп. 2, 8а, 11, 13, 19, 21, 25; Слесарная, 3, 35, 4, 18, 20, 42−48(четные); Смоленская, 2, 7, 15, 15а, 25, 27, 27 корп. 2, 31, 33; Смолячкова, 3, 5, 9, 19, 21, 4, 8−16(четные), 14а, 26, 26а; Соломенная, 13, 23, 23а; Станиславского, 14, 16, 16а, 22−34(четные), 22а, 15, 23, 25; Старовиленская, 44−48(четные), 52, 54, 57; Стахановская, 1, 7−21(нечетные), 19а, 25−41(нечетные), 25а, 4, 10−24(четные), 10а, 20 корп. 2; Стахановский пер., 2, 3, 5; Сторожевская, 15, 15а; Стрелковая, 1−7(нечетные), 2−8(четные), 4а, 6а, 14; Судмалиса, 3−7(нечетные), 3а, 15, 15а, 15б, 10, 10а, 14, 16, 22−26(четные), 22а; Твердый 1-й пер., 5, 7, 11а, 6, 6 корп. 2, 8; Тракторостроителей бульвар, 3, 5; Тростенецкая, 3, 5, 5 В, 11; Ульяновская, 3−7(нечетные), 4; Фабричная, 6−18(четные), 18а, 20а, 20б, 2