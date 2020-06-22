На полюсе холода в Якутии зафиксировали рекордную жару 22.06.2020, 17:51

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Плюс 38 градусов по Цельсию установились на полюсе холода в Верхоянске.

Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная севернее Полярного круга, пишет forbes.ru.

Температура воздуха в городе Верхоянск, который считается одним из северных полюсов холода, достигла рекорда за всю историю наблюдений. 20 июня термометры в Верхоянске показали плюс 38 градусов по Цельсию, свидетельствуют данные портала «Погода и климат».

Если эти данные подтвердятся, то это станет самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным севернее Полярного круга, подчеркнул у себя в Twitter синоптик Этьенн Капикян. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2015 года в городе Форт-Юкон на Аляске (США), где тогда установилась температура в 37,8 градуса по Цельсию.

Associated Press отмечает, что Верхоянск входит в книгу рекордов Гинесса за самый экстремальный температурный диапазон — от минус 68 градусов зимой до плюс 37,2 градуса (предыдущий максимальный показатель жары в городе) по Цельсию.

В этом году, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», в результате погодных аномалий на заполярных территориях северо-восточной части Дальнего Востока температура воздуха превышает+30-35°С, в результате чего уровни пожарной опасности на природных территориях достигли высокого и чрезвычайного классов. Всего, по данным службы по состоянию на 21 июня, в Якутии зафиксировано 30 лесных пожаров общей площадью 275 825 га.