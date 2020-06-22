«В истории ты навеки останешься Сашей три процента» 2 22.06.2020, 17:54

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Позорная кличка – лишь вишенка на торте народного презрения.

Минчанка объяснила Telegram-каналу "Баста!" неадекватное поведение Лукашенко:

- Саша ведет себя в данной ситуации, как истеричный ревнивец, - пишет она. - Его очень задел тот факт, что еще недавно никому не известный Бабарико стал народным любимцем, что за него выступили даже те, кто еще вчера вполне серьезно поддерживал саму власть.

Сашу резко разлюбили абсолютно все. Сначала он психанул, заревновал, по настоящему так уже на истерику сорвался. А потом к нему ударом по нервам прилетела кличка 3%, и это довело его и так слабый ум до абсолютного сумасшествия.

Он не может понять - как так? Советники-подхалимы ж говорили, что все окей, все его любят. Помните, Каддафи так тоже за пару дней до позорного конца говорил: "Они любят меня". Так и тут. И в одночасье он стал не президентом, который "шарит" во всём, а посмешищем с позорным прозвищем. Как так вышло, что его уже сравнивают с кефиром?

В общем, Саша, привыкай, в истории ты навеки останешься Сашей 3%, и твои потомки будут стесняться родства с тобой. И не только из-за позорной клички – она всего лишь вишенка на торте народного презрения к тебе.

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