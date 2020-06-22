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«Пустой холодильник — страшная сила»

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  • 22.06.2020, 19:01
  • 5,150
«Пустой холодильник — страшная сила»

Минчанин рассказал, как за короткое время изменились взгляды его родителей.

Слова жителя столицы приводит телеграм-канал “Баста!”.

"Очнулись даже те, кто всё еще скучает по СССР и тихо спал под улюлюканье БТ и лукашенковский бред, - пишет он. - Пустой холодильник - страшная сила, я это точно знаю, потому что в последнее время наблюдаю за тем, как мои престарелые родители на выходных ходили на акции солидарности.

Еще пару лет назад они под ручку ходили на парады и нахвалиться не могли, какая хорошая власть была, и это при том, что на лекарства вообще ни разу не хватало.

А тут у меня на работе все "просело", зарплата упала вдвое, и я уже помочь им не могу. Продуктов стало у родителей меньше, начали капитально экономить, лекарства покупают уже отечественные. Начали политикой интересоваться.

И за короткий промежуток времени Лукашенко из "дайбогемуздоровья" превратился в "таракана", стоило только на пикеты на Комаровке сходить. Сейчас у отца, когда он говорит о Луке, в глазах такой недобрый огонёк мелькает и венка на виске вздувается".

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