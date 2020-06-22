Президент Хорватии не приедет на парад в Москву 5 22.06.2020, 18:54

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фото: www.aa.com.tr

«Сломался самолет».

Президент Хорватии Зоран Миланович пополнил список глав государств, которые по разным причинам отказались приехать в Москву 24 июня на парад в ознаменование 75-летия Победы.

Как сообщили "РИА Новости" в посольстве Хорватии, у президента "сломался самолёт".

Ранее от приезда в Москву отказались правители Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении. В двух случаях из трёх это объяснили коронавирусом, в третьем – карантинными мерами из-за него.

Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию уже в России.

Не приедет на парад и президент Франции Эммануэль Макрон.