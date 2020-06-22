закрыть
22 июня 2020, понедельник, 20:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Италии ледник накрыли огромным брезентом: зачем?

  • 22.06.2020, 19:33
  • 2,070
В Италии ледник накрыли огромным брезентом: зачем?
фото: visittrentino.info

В северной Италии защитники природы накрывают огромным брезентом ледник Presena.

В северной Италии защитники природы накрывают огромным брезентом ледник Presena, который потерял более трети своего объема с 1993 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сразу после окончания лыжного сезона активисты пытаются остановить таяние, используя белый брезент, который блокируют солнечные лучи.

фото с сайта: eurointegration.com.ua

"Эта область постоянно сокращается, поэтому мы покрываем как можно большую ее часть", - объясняет Давид Паницци, который возглавляет компанию Carosello-Tonale, выполняющего эту работу.

Проект начался в 2008 году, тогда было скрыто примерно 30 000 квадратных метров ледника, в этом году планируют накрыть 100 000 квадратных метров на высоте от 2700 до 3000 метров.

Покрытие - это геотекстильный брезент, который отражает солнечный свет, поддерживает температуру ниже, чем внешняя, и таким образом сохраняет как можно больше снега.

фото с сайта: eurointegration.com.ua

Полосы брезента размером 70 на 5 метров соединяют друг с другом, чтобы под ними не было теплых сквозняков. Мешки с песком выступают в качестве якоря от ветра.

Брезент австрийского производства стоит до 400 евро каждый, и команде нужно шесть недель, чтобы его уложить, и еще шесть недель, чтобы убрать, прежде чем наступит зима.


популярное за неделю

Мнение

Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»
Хартия 97% - нас большинство!
Хартия 97% - нас большинство! Редакция Сharter97.org