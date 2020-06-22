В Италии ледник накрыли огромным брезентом: зачем? 22.06.2020, 19:33

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фото: visittrentino.info

В северной Италии защитники природы накрывают огромным брезентом ледник Presena.

В северной Италии защитники природы накрывают огромным брезентом ледник Presena, который потерял более трети своего объема с 1993 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сразу после окончания лыжного сезона активисты пытаются остановить таяние, используя белый брезент, который блокируют солнечные лучи.

фото с сайта: eurointegration.com.ua

"Эта область постоянно сокращается, поэтому мы покрываем как можно большую ее часть", - объясняет Давид Паницци, который возглавляет компанию Carosello-Tonale, выполняющего эту работу.

Проект начался в 2008 году, тогда было скрыто примерно 30 000 квадратных метров ледника, в этом году планируют накрыть 100 000 квадратных метров на высоте от 2700 до 3000 метров.

Покрытие - это геотекстильный брезент, который отражает солнечный свет, поддерживает температуру ниже, чем внешняя, и таким образом сохраняет как можно больше снега.

фото с сайта: eurointegration.com.ua

Полосы брезента размером 70 на 5 метров соединяют друг с другом, чтобы под ними не было теплых сквозняков. Мешки с песком выступают в качестве якоря от ветра.

Брезент австрийского производства стоит до 400 евро каждый, и команде нужно шесть недель, чтобы его уложить, и еще шесть недель, чтобы убрать, прежде чем наступит зима.