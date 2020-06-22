97%: у белорусок — новая мода

97%: у белорусок — новая мода2
- 22.06.2020, 19:38
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Фотофакт.
Белорусские девушки начали делать маникюр с цифрой 97%, пишет телеграм-канал «Баста!».
Напомним, все интернет-опросы опросы показывают, что рейтинг Лукашенко — в размере статистической погрешности. Отсюда он получил прозвище «Саша три процента».
На последних пикетах солидарности люди стали использовать цифру 97% в качестве символа большинства, которое хочет перемен.
Белорусы пишут сегодня «97%» на автомобилях, на майках, на лицах, в своих аватарках в социальных сетях. В городах Беларуси появились граффити «97%».
Наши читатели в комментариях и письмах предложили временно назвать сайт Хартия-97%.
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