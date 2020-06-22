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97%: у белорусок — новая мода

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  • 22.06.2020, 19:38
  • 6,020
97%: у белорусок — новая мода
фото: телеграм-канал «Баста!»

Фотофакт.

Белорусские девушки начали делать маникюр с цифрой 97%, пишет телеграм-канал «Баста!».

Напомним, все интернет-опросы опросы показывают, что рейтинг Лукашенко — в размере статистической погрешности. Отсюда он получил прозвище «Саша три процента».

На последних пикетах солидарности люди стали использовать цифру 97% в качестве символа большинства, которое хочет перемен.

Белорусы пишут сегодня «97%» на автомобилях, на майках, на лицах, в своих аватарках в социальных сетях. В городах Беларуси появились граффити «97%».

Наши читатели в комментариях и письмах предложили временно назвать сайт Хартия-97%.

фото: телеграм-канал «Баста!»
фото: телеграм-канал «Баста!»

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