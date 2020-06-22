Сотрудник МВД: Наше поколение должно совершить подвиг 9 22.06.2020, 19:53

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Он призывал всех сотрудников силовых структур привести в чувства всю «прогнившую вертикаль».

Наше поколение должно совершить подвиг. Еще один сотрудник МВД обратился к своим коллегам, пишет телеграм-канал “Баста!”.

"Я сотрудник МВД, - пишет он. - То, что сейчас происходит вокруг - это нечто, просто какая-то дичь и по другому это не назовёшь.

Я все время слежу за новостями в телеге и все вижу. Таракан что-то про независимость нам пытается втирать, а кто хотел в прошлом году страну продать - про это он как-то не упоминает. Сегодня был он в 38-й и говорил о защите государства. Заметьте, не народа, а именно государства, то есть о своей защите и защите прикорытников он говорил.

Я призываю всех сотрудников силовых структур в нужное время и в нужный момент привести в чувства всю эту прогнившую вертикаль. Я знаю в каких условиях приходиться жить вам и вашим семьям. То по съёмным квартирам, то по общежитиям. Государство ничем не обеспечивает, так зачем оно такое нужно тогда?

Многие боятся, и я боюсь. Но жить так дальше нельзя. Наше поколение должно совершить подвиг. Я искренне надеюсь, что я такой не один и что таких как я много. Помните, что мы присягу давали народу".

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