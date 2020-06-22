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Появилась карта движения спутников Starlink в реальном времени

  • 22.06.2020, 20:48
  • 1,209
Появилась карта движения спутников Starlink в реальном времени
скриншот: droid.cafe/starlink

Спутниковый интернет Маска работает в тестовом режиме.

В сети появилась обновляемая карта проекта Starlink, на которой можно увидеть движение спутников и территорию, покрываемую ими. Карта, созданная разработчиком Грегом Моренцом, доступна на портале droid.cafe.

На ней можно регулировать угол обзора и другие параметры. Если отключить параметр "Real World Time" и увеличить скорость движения спутников, то можно узнать, где они будут пролетать в будущем, пишет liga.net.

Судя по текущему расположению спутников, проект Starlink охватывает немалую часть планеты. Большинство выведенных на орбиту спутников расположены между 50 градусами северных и южных широт, а их доступность меняется по мере их движения по орбите со временем.

Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Планируется вывести до 42 000 аппаратов. SpaceX оценивает затраты на проект не менее чем в $10 млрд. Первые услуги планируется начать предоставлять осенью 2020 года в США и Канаде. Частная бета-версия для ограниченного количества клиентов и сотрудников стартует в конце лета.


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