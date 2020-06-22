«Мы сможем создать историю свободной Беларуси вместе»4
- 22.06.2020, 21:24
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Мы едины, как никогда.
Читатель обратился к военнослужащим и сотрудникам МВД, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Абсолютное большинство из вас - люди чести! - пишет он. - Вы именно те, кто первым исполняет приказы, несмотря на то, какими бы они не были. Вы именно те люди, на которых хочется равняться нашим детям и которых приятно ставить в пример. Вы наша защита и гордость.
Каждый раз, отталкивая женщину, ударяя подростка или мужчину, помните, пожалуйста, о том, что вы тем самым раните нашу страну, нашу родину и наших сограждан. Время пройдет, и вы будете вспоминать всё происходящее с чувством стыда и ненависти к самим себе. Но это время нельзя будет вернуть обратно.
Я искренне верю в то, что вы на стороне той огромной массы людей, кто хочет перемен. Вы действительно с нами и мы едины, как никогда.
Я прошу лишь об одном: не бойтесь перемен. Не бойтесь сейчас стать на сторону народа и изменить нашу страну в лучшую сторону.
Защищать своих граждан - это не предательство и не потеря чести и достоинства. Это здравый смысл и ваш долг.
Не живите пустыми обещаниями Саши. Начните двигаться вперёд. Мы с вами, мы едины, как никогда.
Мы сможем создать историю вместе. Мы - нация! Мы - Белорусы!"
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