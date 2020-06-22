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«Мы сможем создать историю свободной Беларуси вместе»

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  • 22.06.2020, 21:24
  • 3,424
«Мы сможем создать историю свободной Беларуси вместе»
ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Мы едины, как никогда.

Читатель обратился к военнослужащим и сотрудникам МВД, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Абсолютное большинство из вас - люди чести! - пишет он. - Вы именно те, кто первым исполняет приказы, несмотря на то, какими бы они не были. Вы именно те люди, на которых хочется равняться нашим детям и которых приятно ставить в пример. Вы наша защита и гордость.

Каждый раз, отталкивая женщину, ударяя подростка или мужчину, помните, пожалуйста, о том, что вы тем самым раните нашу страну, нашу родину и наших сограждан. Время пройдет, и вы будете вспоминать всё происходящее с чувством стыда и ненависти к самим себе. Но это время нельзя будет вернуть обратно.

Я искренне верю в то, что вы на стороне той огромной массы людей, кто хочет перемен. Вы действительно с нами и мы едины, как никогда.

Я прошу лишь об одном: не бойтесь перемен. Не бойтесь сейчас стать на сторону народа и изменить нашу страну в лучшую сторону.

Защищать своих граждан - это не предательство и не потеря чести и достоинства. Это здравый смысл и ваш долг.

Не живите пустыми обещаниями Саши. Начните двигаться вперёд. Мы с вами, мы едины, как никогда.

Мы сможем создать историю вместе. Мы - нация! Мы - Белорусы!"

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