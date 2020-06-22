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Трамп: Я мог бы встретиться с диктатором лишь для обсуждения его ухода

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  • 22.06.2020, 21:32
  • 11,633
Трамп: Я мог бы встретиться с диктатором лишь для обсуждения его ухода
Дональд Трамп

Президент США подчеркнул, что его администрация выступает против репрессивного режима.

Президент США Дональд Трамп прояснил в понедельник некоторые прозвучавшие ранее комментарии, согласно которым он мог бы рассмотреть вопрос о возможности встречи с диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Голос Америки».

Президент США подчеркнул, что единственное, ради чего он мог бы встретиться с Мадуро, это обсуждение вопроса об уходе последнего со своего поста.

«Моя администрация всегда была стороне свободы… и против репрессивного режима Мадуро! Я встретился бы с Мадуро лишь для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход из власти!» – написал Трамп в «Твиттере».

В интервью, опубликованном в воскресенье, Трамп сказал, что мог бы рассмотреть вопрос о встрече с Мадуро.

Ранее администрация Трампа признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы. В ходе состоявшегося в понедельник, 22 июня, брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани подчеркнула, что администрация, как и прежде, признает Гуайдо в этом качестве.

«Ничто не изменилось. Он (президент Трамп) продолжает признавать Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы», – заявила Макэнани.


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