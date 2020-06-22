Жена капитана брестского «Динамо»: Перемены всегда к лучшему 22.06.2020, 22:42

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фото: Карина Веретило/instagram

Карина Веретило вспомнила, как в детстве ходила с бабушкой на митинги.

Супруга капитана брестского «Динамо» Олега Веретило Карина поделилась мнением о том, что в Беларуси нарушается свобода слова, которую гарантирует Конституция, передает «Трибуна».

«Для меня важно, чтобы моя дочь могла говорить и не бояться, выражать свою позицию, чтобы ее права никто не нарушал.

В детстве я писала статьи в детские журналы и газеты, мечтала стать честной журналисткой в будущем. Посещала мирные митинги с бабушкой, мамой и уже тогда мне было обидно и страшно от несправедливости к людям.

Моя детская мечта разбилась вдребезги. Я поняла, что наша страна – не про свободу слова.

Перемены всегда к лучшему (но не всем они выгодны ). Тем более, когда система очень устарела и не работает совсем в интересах молодежи», – написала Карина Веретило в инстаграме.