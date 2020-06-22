Жена капитана брестского «Динамо»: Перемены всегда к лучшему
- 22.06.2020, 22:42
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Карина Веретило вспомнила, как в детстве ходила с бабушкой на митинги.
Супруга капитана брестского «Динамо» Олега Веретило Карина поделилась мнением о том, что в Беларуси нарушается свобода слова, которую гарантирует Конституция, передает «Трибуна».
«Для меня важно, чтобы моя дочь могла говорить и не бояться, выражать свою позицию, чтобы ее права никто не нарушал.
В детстве я писала статьи в детские журналы и газеты, мечтала стать честной журналисткой в будущем. Посещала мирные митинги с бабушкой, мамой и уже тогда мне было обидно и страшно от несправедливости к людям.
Моя детская мечта разбилась вдребезги. Я поняла, что наша страна – не про свободу слова.
Перемены всегда к лучшему (но не всем они выгодны ). Тем более, когда система очень устарела и не работает совсем в интересах молодежи», – написала Карина Веретило в инстаграме.
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Для меня важно , чтобы моя дочь могла говорить и не бояться ,выражать свою позицию, чтоб её права никто не нарушал.. ⠀ В детстве я писала статьи в детские журналы и газеты ,мечтала стать честной журналисткой в будущем.. ..посещала мирные митинги с бабушкой, мамой и уже тогда мне было обидно и страшно от несправедливости к людям... ⠀ моя ДетскаЯ мечта разбилась в дребезги ....🙅🏽♀️ ⠀ Перемены всегда к лучшему (но не всем они выгодны ) , тем более , когда система очень устарела и не работает совсем ,в интересах молодёжи .. ⠀ #belarus #беларусь #❤️ 📸 @irina.photo.brest 🥰❤️