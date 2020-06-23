Сегодня в 19.00 — Флешмоб солидарности
- 23.06.2020, 7:41
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Поддержим наших героев!
В интернете становится популярным следующее обращение:
Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.
Всего #2минуты, но каждый день и до Победы.
Давайте поддержим героев Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, членов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, активистов, которые борются за нашу свободу и которых за любовь к правде бросили за решетку.
Давайте поддержим наших героических врачей, медсестер, санитаров, которые борются за наши жизни.
Расскажите о Флешмобе #Солидарности свои друзьям и близким!