Сегодня в 19.00 — Флешмоб солидарности 23.06.2020, 7:41

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Поддержим наших героев!

В интернете становится популярным следующее обращение:

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Всего #2минуты, но каждый день и до Победы.

Давайте поддержим героев Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, членов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, активистов, которые борются за нашу свободу и которых за любовь к правде бросили за решетку.

Давайте поддержим наших героических врачей, медсестер, санитаров, которые борются за наши жизни.

Расскажите о Флешмобе #Солидарности свои друзьям и близким!