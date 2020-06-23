закрыть
23 июня 2020, вторник, 8:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня в 19.00 — Флешмоб солидарности

  • 23.06.2020, 7:41
  • 1,922
Сегодня в 19.00 — Флешмоб солидарности

Поддержим наших героев!

В интернете становится популярным следующее обращение:

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Всего #2минуты, но каждый день и до Победы.

Давайте поддержим героев Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, членов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, активистов, которые борются за нашу свободу и которых за любовь к правде бросили за решетку.

Давайте поддержим наших героических врачей, медсестер, санитаров, которые борются за наши жизни.

Расскажите о Флешмобе #Солидарности свои друзьям и близким!


популярное за неделю

Мнение

Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»
Хартия 97% - нас большинство!
Хартия 97% - нас большинство! Редакция Сharter97.org