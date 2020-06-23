«Голос Америки»: В Беларуси «тапочная» революция, граждане могут раздавить таракана 23.06.2020, 7:56

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ФОТО: ТАСС

Американское издание написало об уникальной ситуации в нашей стране.

Лукашенко в Беларуси стали называть «тараканом» и оппоненты угрожают «раздавить» его на предстоящих президентских выборах, пишет журналист «Голоса Америки» Джейми Деттмер.

По словам международных наблюдателей, в прошлом Лукашенко обходился с «выборами» примерно так же, как российский лидер Владимир Путин: дисквалифицировал всех серьезных конкурентов, манипулировал результатами и подавлял независимые СМИ. Последнее «голосование» проходило в 2015 году.

Однако на этот раз угрозу для Лукашенко представляет не «цветная революция», а так называемая «тапочная». Это заслуга популярного блогера Сергея Тихановского.

Именно Тихановский присвоил Лукашенко прозвище «таракан», отсылая к популярному детскому стихотворению «Тараканище». Активист начал разъезжать по стране с гигантской тапочкой на крыше машины, демонстрируя свое намерение «раздавить» Лукашенко.

Сам Тихановский баллотироваться не может, но избирательную кампанию подхватила его жена Светлана.

Причем она стала главной угрозой для Лукашенко после того, как в пятницу задержали еще одного конкурента, 56-летнего бывшего банкира Виктора Бабарико (а также сына Бабарико – Эдуарда).

На фоне арестов Тихановского, Бабарико и других критиков Лукашенко, спровоцировавших протесты на улицах Минска и вызвавших осуждение со стороны Евросоюза, Светлана Тихановская стала привлекать еще большее внимание.

Судя по всем признакам, Светлана вызывает беспокойство у непривычного к конкуренции авторитарного лидера. В середине недели она рассказала журналистам, что получила анонимный звонок с угрозой отобрать у нее детей, если она не снимет свою кандидатуру.

По словам Тихановской, она рассматривала возможность отказаться от участия в выборах, но решила продолжать борьбу, намереваясь стать рупором для белорусских граждан, многие из которых не знают, что в Европе можно высказывать свои мысли без страха.

Несмотря на проведенные на прошлой неделе аресты, в Минске выстраиваются очереди из желающих поставить подписи в поддержку альтернативных кандидатов. По словам журналистки Анны Любаковой, 3 ведущих оппонента Лукашенко собрали более 730 000 подписей менее, чем за месяц. Для выдвижения необходимо 100 000 подписей.

Оппозиционные настроения подпитываются плачевной экономической ситуацией и кризисом вокруг коронавируса, который Лукашенко призвал игнорировать. Судя по всему, белорусскую молодежь не пугают предупреждения о «хаосе», который может наступить, если диктатора не «переизберут» на шестой срок, и не привлекает «стабильность» советского образца.