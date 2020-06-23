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У «таракана» земля горит под ногами

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  • 23.06.2020, 8:10
  • 10,049
У «таракана» земля горит под ногами

Новости с улиц белорусских городов.

По всей стране белорусы напоминают «Саше 3%» о его мизерном рейтинге и требуют отправить «таракана» в отставку, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Города даже нет смысла перечислять - это происходит везде.

Напомним, белорусские блогеры инициировали проведение Флешмоба солидарности с медиками, которые спасают наши жизни, и героями, которые сидят за нашу свободу. Они предлагают каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00, открывать окна, выходить на балкон, и стучать тапками, хлопать, бить кастрюлями, включать известные песни: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

Главное делится фото и видео с остальными.

Можно ставить хештеги: #стоптаракан , #2минуты и выкладывать в социальных сетях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


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