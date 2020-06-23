У «таракана» земля горит под ногами

У «таракана» земля горит под ногами16
- 23.06.2020, 8:10
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Новости с улиц белорусских городов.
По всей стране белорусы напоминают «Саше 3%» о его мизерном рейтинге и требуют отправить «таракана» в отставку, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Города даже нет смысла перечислять - это происходит везде.
Напомним, белорусские блогеры инициировали проведение Флешмоба солидарности с медиками, которые спасают наши жизни, и героями, которые сидят за нашу свободу. Они предлагают каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00, открывать окна, выходить на балкон, и стучать тапками, хлопать, бить кастрюлями, включать известные песни: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».
Главное делится фото и видео с остальными.
Можно ставить хештеги: #стоптаракан , #2минуты и выкладывать в социальных сетях.
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