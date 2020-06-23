Жительница Светлогорска поставила «Сашу 3%» на место 6 23.06.2020, 8:36

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Архивное фото «НАША НІВА»

Настроения в городе накалены до предела.

Житель Светлогорска рассказал телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» о том, как в городе ненавидят «Сашу 3%»:

«Здравствуйте! Я житель Светлогорска! Лукашенко вчера приезжал к нам!

Под конец приезда он спрашивает толпу: «Как вы себя чувствуете?» , ему женщина отвечает : «Завод травит каждый день» (имеет введу завод беленной целюлозы). А Лукашенко то ли не услышал, то ли сделал вид. Скорее всего второе. Завод этот реально всех достал! Я живу в другом конце города, температура была +30 ни вечером, ни утром, ни вечером невозможно было открыть окна. Стоит сильная вонь, тухлой капусты. Дома трое маленьких детей и как им дышать?

Ребенка отвожу в садик, воспитательница не ведет детей на зарядку так, как на улице стоит сильная вонь! Мама моя живет в районе этого завода, у них эта вонизм стоит намного чаще, и тоже она не может открыть окна. Мама раньше была за Лукашенко.

Сейчас она говорит: «Я ему этот завод не прощу. Построил мне под домом на старость лет эту вонючку!» Пускай себе в какую нибудь из резиденций поставит и дышит этой вонью!»