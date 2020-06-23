Следователь с национальной символикой вышел на «цепь солидарности» в Минске 2 23.06.2020, 8:59

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Фото: onliner.by

Нас - 97%.

«А вы уже слышали, что среди задержанных во время «цепей солидарности» был молодой следователь, да еще и с национальной символикой?», - пишет телеграм-канал Nexta.

Как уточняют белорусские СМИ, следователь был из Ленинского района Минска.

«Не мудрено — приказами о борьбе с белорусами возмущены не только в ОМОНе. В обычной милиции, СК и прокуратуре тоже далеко не все рады перспективе бить и судить своих соотечественников. Да и перспектива еще пяти лет тараканьей власти улыбается далеко не всем. В конце концов, там тоже люди работают!

Мы призываем силовиков: берите больничные, отпуска или увольняйтесь, если вас заставят выполнять антинародные приказы 9 августа. Вы не запятнаете честь мундира, а в новой Беларуси вам будут за это благодарны. Ждать осталось совсем мало!

Нас - 97%», - пишет Nexta.

Напомним, ранее сотрудники МВД, КГБ, Министерства обороны и других ведомств приняли участие во флешмобе против «Саши 3%».