Жена капитана брестского «Динамо»: Система устарела и не работает, а перемены всегда к лучшему 1 23.06.2020, 9:14

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Карина Веретило поддержала протестующих белорусов.

Система очень устарела и не работает. Перемены всегда к лучшему. Карина Веретило, жена известного белорусского футболиста, капитана брестского "Динамо" Олега Веретило, поддержала белорусов, выходящих на протесты, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Для меня важно, чтобы моя дочь могла говорить и не бояться выражать свою позицию, чтоб её права никто не нарушал, - пишет она. - В детстве я писала статьи в детские журналы и газеты, мечтала стать честной журналисткой в будущем, посещала мирные митинги с бабушкой, мамой и уже тогда мне было обидно и страшно от несправедливости к людям.

Моя детская мечта разбилась в дребезги.

Перемены всегда к лучшему, тем более, когда система очень устарела и не работает совсем в интересах молодёжи".