«Объединяемся и держимся вместе, поскольку мы – великий народ» 1 23.06.2020, 9:35

1,458

ФОТО: «НАША НІВА»

От перемен, которые сейчас происходят в Беларуси, пробирает до дрожи.

Читатель телеграм-канала "Баста!" обратился к соотечественникам.

"Дорогие земляки! - пишет он. - Наступает время, когда перед нами стоит огромный выбор, который поменяет нашу с вами историю в лучшую сторону. Историю страны, которой мы гордимся, которую мы любим, где бы мы не находились и, пересекая границы которой, некое чувство заставляет обернуться и посмотреть назад.

Каждый из нас сделает свой выбор и этот выбор будет правильным. Кто-то хочет остаться при нынешней власти. Кто-то хочет перемен. Я прекрасно понимаю каждого и каждую из вас, поскольку менять что-то в себе, это всегда страшно. Не говоря уже о том, что мы хотим поменять нашу единственную родину. Место, ради которого мы готовы пойти на всё.

Глядя на то, что сейчас происходит в стране, меня пробирает до дрожи. Я не хочу признавать тот факт, что кто-то отдает такие жуткие приказы нашим военным или сотрудникам внутренних дел, заставляя идти против их воли и желаний. За 26 лет мы забыли, что значит свобода слова, стабильность экономики, уверенность в завтрашнем дне и улыбка на наших лицах.

Но мы по-прежнему белорусы. Мы - нация, которая с гордостью может заявлять о том, что мы европейцы.

Перед нами важный выбор. Какой будет наша страна завтра? Какими будем мы и каким будет наше с вами будущее? Будем смелыми, едиными, решительными, как никогда. Объединяемся и держимся вместе, поскольку мы – великий народ! Мы - белорусы!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.