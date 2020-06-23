Грузинский журналист Габуния снова резко высказался о Путине 23.06.2020, 9:37

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Скриншот трансляции телеканала "Рустави 2"

Журналист объяснил, что его оружие – слово.

Грузинский журналист Георгий Габуния, летом прошлого года нецензурно обругавший Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2", снова резко высказался в адрес президента России, сообщает svoboda.org).

В эфире телеканала Mtavari Arxi, где сейчас работает Габуния, он, обращаясь к Путину "на ты", заявил, что не будет выполнять обещание осквернить могилу президента России, которое дал год назад. Габуния мотивировал это тем, что со стороны грузин Путин недостоин даже этого.

В ходе программы журналист также заявил, что его оружие – слово, тогда как Путин "не жалел для Грузии" настоящего оружия и "разве что не сбросил на страну ядерную бомбу".

Наконец Габуния прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о задержании на территории Грузии гражданина России, который якобы готовил покушение на журналиста. Габуния заявил, что не сомневается в правдивости этой информации, которую косвенно подтвердили в Службе госбезопасности Грузии, и сказал, что не боится смерти.

В июне 2019 года ведущий "Рустави-2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался о Владимире Путине. После этого он неоднократно получал угрозы в свой адрес. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "Габуния нужно спрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил".

Неделю назад в Тбилиси в результате операции спецслужб был задержан гражданин России, который, по некоторым данным, планировал убийство журналиста Георгия Габунии. По информации грузинских СМИ, задержанный – 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков, он мог исполнять поручение Рамзана Кадырова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными. Кадыров также их отверг, заявив, что если "кто-то действует по его поручению, то он его выполнит".