закрыть
23 июня 2020, вторник, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Санька, пора тебе уходить»

11
  • 23.06.2020, 9:59
  • 4,524
«Санька, пора тебе уходить»
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

А Беларусь будет расти и наконец станет зрелой и сильной страной.

Еще один наш читатель телеграм-канала "Баста!" обратился к Саше 3%.

Санька, пора тебе уходить, - пишет он. - Именно Санька, ибо чтобы тебя называли Александр, еще нужно заслужить. И обращения на "вы" ты тоже не заслужил.

Я всю свою жизнь живу в стране, которую ты старательно уничтожаешь. Я родился и все это время живу, наблюдая за этим ужасом, как ты превращаешь страну с перспективами и сильным народом в страну гниения и терпил.

Сейчас пришло время тебе уйти. Нет не уйти, а бежать отсюда, от своего народа, ибо мы тебя и всех твоих прикорытников выметем из нашей прекрасной страны, я в это верю. Наша страна - как молодая, красивая девушка, а вы - как прыщи пубертатного периода, от которых пора избавляться и расти дальше, что бы стать, наконец, зрелой и сильной страной".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»
Хартия 97% - нас большинство!
Хартия 97% - нас большинство! Редакция Сharter97.org