«Санька, пора тебе уходить» 11 23.06.2020, 9:59

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

А Беларусь будет расти и наконец станет зрелой и сильной страной.

Еще один наш читатель телеграм-канала "Баста!" обратился к Саше 3%.

Санька, пора тебе уходить, - пишет он. - Именно Санька, ибо чтобы тебя называли Александр, еще нужно заслужить. И обращения на "вы" ты тоже не заслужил.

Я всю свою жизнь живу в стране, которую ты старательно уничтожаешь. Я родился и все это время живу, наблюдая за этим ужасом, как ты превращаешь страну с перспективами и сильным народом в страну гниения и терпил.

Сейчас пришло время тебе уйти. Нет не уйти, а бежать отсюда, от своего народа, ибо мы тебя и всех твоих прикорытников выметем из нашей прекрасной страны, я в это верю. Наша страна - как молодая, красивая девушка, а вы - как прыщи пубертатного периода, от которых пора избавляться и расти дальше, что бы стать, наконец, зрелой и сильной страной".

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