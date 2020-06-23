«Санька, пора тебе уходить»11
- 23.06.2020, 9:59
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А Беларусь будет расти и наконец станет зрелой и сильной страной.
Еще один наш читатель телеграм-канала "Баста!" обратился к Саше 3%.
Санька, пора тебе уходить, - пишет он. - Именно Санька, ибо чтобы тебя называли Александр, еще нужно заслужить. И обращения на "вы" ты тоже не заслужил.
Я всю свою жизнь живу в стране, которую ты старательно уничтожаешь. Я родился и все это время живу, наблюдая за этим ужасом, как ты превращаешь страну с перспективами и сильным народом в страну гниения и терпил.
Сейчас пришло время тебе уйти. Нет не уйти, а бежать отсюда, от своего народа, ибо мы тебя и всех твоих прикорытников выметем из нашей прекрасной страны, я в это верю. Наша страна - как молодая, красивая девушка, а вы - как прыщи пубертатного периода, от которых пора избавляться и расти дальше, что бы стать, наконец, зрелой и сильной страной".
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