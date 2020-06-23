Белорусские предприятия пробивают кредитное дно 1 23.06.2020, 10:39

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В Нацбанке озвучили прогноз по долгам.

Чиновники говорят, что курс властей на «модернизацию» предприятий «доказал свою эффективность». Что происходит на самом деле, можно узнать не из пересказов говорящих голов, а из реальных данных по отраслям и предприятиям, пишут banki24.by.

19 июня глава федерации профсоюзов посетил предприятие Лидагропроммаш. Профсоюзный функционер рассказал, что 5 лет назад это предприятие было в «непростой финансово-экономической ситуации», но «сегодня удалось кардинально изменить положение дел».

По мнению профсоюзного функционера, пример Лидагропроммаша и других подобных предприятий показывает, что «выбранный курс на сохранение промышленных предприятий, их модернизацию — правильный».

Слова профсоюзника легко проверить, если вникнуть в отчетность предприятия на едином портале финансового рынка.

Из отчета за 2019 год видно, что собственный капитал Лидагропроммаша был отрицателен как на 31 декабря 2019-го, так и годом ранее. К началу 2020 года уставный фонд компании был равен 1,5 млрд BYN, а капитал — минус 25,7 млн BYN.

Особенность финансового состояния отметили аудиторы отчета предприятия. Аудиторы написали, что стоимость чистых активов является отрицательной и это «указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно».

В переводе с аудиторского на обычный язык, если бы Лидагропроммаш был под управлением частника, то предприятие с высокой вероятностью находилось бы в процедуре банкротства. Но поскольку компания входит в холдинг «Гомсельмаш», то на плаву ее держит государство.

Еще один печальный итог модернизации силами государства — огромный рост долговой нагрузки на предприятия. Только за 4 месяца 2020 года крупные и средние предприятия отдали кредиторам 23,7 млрд BYN. Если сравнивать эту сумму с размером экономики за тот же период, то должники перечислили для погашения кредитов и займов аж 57,8% ВВП.

По сравнению с 2019 годом долговая нагрузка на предприятия выросла на 13,2%. В январе—апреле компании-должники направили кредиторам 30,2% выручки. Для сравнения: в прошлом году удельная нагрузка на предприятия составила 27,1% выручки. Таким образом, несмотря на обширную господдержку, идет нарастание долгового бремени по всем направлениям.

Больше похоже, что модернизации завела главные предприятия в кредитный тупик, а не открыла им какие-то новые возможности и рынки. Сильнее всего это касается предприятий в госсекторе. Компании в госсекторе накопили гигантские проблемные долги и запасы готовой продукции.