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Сотрудники ГАИ: Простите за тварь из города Ганцевичи

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  • 23.06.2020, 10:48
  • 17,175
Сотрудники ГАИ: Простите за тварь из города Ганцевичи

Инспекторы решили присоединиться к народному большинству в 97%.

Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко.

Сотрудники ГАИ присоединились к флешмобу и опубликовали в соцсетях сообщение: «Простите за тварь из славного города Ганцевичи. Служим народу Республики Беларусь. Минск, 97%», сообщает телеграм-канал «Народная грамада».

Напомним, что 20 июня во время мирного пикета солидарности в Ганцевичах милиционеры избили журналистов. Приказ избивать и задерживать людей отдал подполковник милиции Виталий Васильевич Кулешов. Милиционер в форме ГАИ Игорь Вольнич придавил коленом человека, лежащего на земле. Это напоминает прием, примененный против Джорджа Флойда в США, смерть которого стала причиной массовых протестов против полицейского насилия.


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