«Наш Сергей Тихановский - он умница, он Геракл» 4 23.06.2020, 11:08

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СЕРГЕЙ ТИХАНОВСКИЙ

ФОТО: EURORADIO

На вопрос «Что делать?» ответ прост.

Читатель телеграм-канала "Баста!" пишет о том, как мы можем добиться освобождения Сергея Тихановского и остальных политзаключенных.

"Меня, конечно, поймут люди более старшего поколения, - говорит он. - Есть такой фильм времен СССР "Через тернии к звездам". Молодежь, посмотрите без стеба, там столько звоночков про нашу ситуацию. Основная идея фильма - на загаженную планету вдруг прилетает из космоса звездолет, врубает на короткое время плазменные разряды, и грязь сама исчезает. Потом идет чистый дождь.

Наш Сергей Тихановский вдруг прилетел в наше болото со свои каналом "Страна для жизни" со своими живыми стримами и дал джазу своей энергией. И потекло вниз все черное ото всюду, и на мгновение все вздохнули чистый воздух правды.

Он умница, он Геракл. Но сейчас он в СИЗО, в карцере. А на вопрос "Что делать?" ответ прост – бороться за его освобождение. Думаете фантастика? Все от нас зависит".

Напомним, белорусские блогеры инициировали проведение Флешмоба солидарности с медиками, которые спасают наши жизни, и героями, которые сидят за нашу свободу. Они предлагают каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00, открывать окна, выходить на балкон, и стучать тапками, хлопать, бить кастрюлями, включать известные песни: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

Главное делится фото и видео с остальными.

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