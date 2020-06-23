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От внутренних войск и МЧС до «Белавиа» и «Атланта»: все против «Саши 3%»

  • 23.06.2020, 11:29
  • 5,401
От внутренних войск и МЧС до «Белавиа» и «Атланта»: все против «Саши 3%»

К флешмобу белорусов присоединяются все больше структур и учреждений.

Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко.

«От БРСМ до МЧС. От «Белавиа» до БелОМО. Все против Саши 3%», - пишет телеграм-канал «Баста!».

Напомним, ранее сотрудники МВД, КГБ, Министерства обороны и других ведомств приняли участие во флешмобе.

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