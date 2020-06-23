От внутренних войск и МЧС до «Белавиа» и «Атланта»: все против «Саши 3%» 23.06.2020, 11:29

5,401

К флешмобу белорусов присоединяются все больше структур и учреждений.

Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко.

«От БРСМ до МЧС. От «Белавиа» до БелОМО. Все против Саши 3%», - пишет телеграм-канал «Баста!».

Напомним, ранее сотрудники МВД, КГБ, Министерства обороны и других ведомств приняли участие во флешмобе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.