Адвокат рассказал подробности об аресте и условиях содержания Виктора Бабарико 14 23.06.2020, 11:50

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Статьи, по которым обвиняется политик, до сих пор не называются.

У претендента на президентский пост, экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико несколько профессиональных защитников. Один из них — известный адвокат Александр Пыльченко. Он рассказал изданию «Народная Воля» некоторые подробности дела.

Как задерживали Бабарико

Александр Пыльченко рассказал, как был задержан Виктор Бабарико.

— Утром 18 июня, около 9 часов утра, он выезжал в город. Вез с собой подписные листы для их подачи в комиссию. Недалеко от деревни Мочаны, где он проживает, на пустынной проселочной дороге возле кладбища его остановил сотрудник ГАИ. Пока он подавал ему документы, к машине подбежали несколько человек. Виктор Дмитриевич попросил представиться, ему что-то тыкнули под нос, но он ничего не успел прочесть. Бабарико вывели из-за руля автомобиля, усадили на заднее сиденье его Tesla. Виктор Дмитриевич сказал, что, если к нему имеются вопросы, он готов по первому требованию органа расследования прибыть в указанные место и время. На это ему ответили: довезем. Бабарико заявил, что расценивает это как похищение, и потребовал пригласить его адвокатов, — рассказал Пыльченко.

Кто-то из тех, кто задерживал Бабарико, сел за руль его машины, и кандидата в кандидаты привезли в ДФР Комитета госконтроля. Личные вещи — планшет, два телефона, часы — бросили в машину на заднее сиденье, а его увели в здание.

Адвокат отмечает, что Виктор Бабарико с первых минут требовал пригласить его защитников, а сам Александр Пыльченко и его коллега Дмитрий Лаевский пытались попасть в здание, но вход закрыли. Не принимали у адвокатов и документы, и жалобу на произвольное необоснованное задержание.

Условия содержания и ответственность за подчиненных

Пыльченко также рассказал об условиях содержания Виктора Бабарико в «американке».

— К персоналу претензий нет. Условия содержания — как у многих. Есть проблемы быта. Из-за недопуска нас к Виктору Дмитриевичу 18 июня он не смог сообщить, какие передать ему личные вещи. Режим приема передач: понедельник, среда, пятница. Так что все это время он был в офисной одежде. Спальное место у него — дополнительное. Так называемый «вертолет» — ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днем в камере приткнуться некуда.

«Жду не дождусь, когда огласят госСМИ или должностные лица»

Александр Пыльченко в очередной раз отказался назвать статьи уголовного дела, по которым Виктору Бабарико предъявлены обвинения. «Под страхом уголовной ответственности нам, адвокатам, запретили называть статьи Уголовного кодекса, по которым предъявлено обвинение», — отметил он.

— Как я говорил ранее, статьи мы не вправе называть, поэтому я их и не озвучиваю. А с точки зрения содержания обвинения — я удовлетворен, если можно так выразиться. Жду не дождусь, когда его огласят государственные СМИ или должностные лица! Для них ведь тайн предварительного расследования обычно не существует. А у нас появится возможность по нему высказаться.

Адвокат также высказал свою точку зрения на жесткие условия к информации по этому делу.

— Предполагаю, что это связано с проблемами по наличию объективных доказательств. Одно дело — заявить о неопровержимых и многочисленных доказательствах тому, кто их толкует весьма свободно, по своему разумению. Другое — собрать следователю эти доказательства в форме, предусмотренной УПК. И если такая проблемка имеется, то рассчитывать приходится только на «царицу-спасительницу» — полную таинственность и ограничение информации.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.