«Эта река снесет Сашу, как бурный горный поток» 23.06.2020, 11:58

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Фото: tut.by

Сейчас важно каждому стать лидером.

Читатель телеграм-канала "Баста!" из Минска предлагает вовлекать в "движ" миллионы белорусов и рассказывает, как это сделать.

"Помню 2011 год, - пишет он. - Кричали ШОС, выходили в центр, хлопали в ладоши. К сожалению, тогда все лидеры оппозиции, кандидаты в президенты сидели, новые лидеры не появились.

Сейчас важно каждому стать лидером. Нужно, чтобы на месте одного вставали сотни и каждый мог вести людей. Посмотрите, как это сработало в конце прошлой недели – Саша до сих пор в шоке.

Я за мирный протест. Сегодня важна мобилизация всех сторонников, создание автономных групп, отработка возможных вариантов протестов. Нужны протесты, в которых смогут принять участие миллионы. Даже не выходя из дома. Ничего страшного, придет время – и они выйдут на улицу. Нас в стране – 97%, каждому нужно сейчас активно вливаться в "движ" на любом приемлемом уровне.

Река состоит из капелек воды. И когда придет пора решительных действий – уличных протестов, забастовок, саботажа – должна встать вся страна. И эта река снесет Сашу как бурный горный поток – тростинку".

Напомним, белорусские блогеры инициировали проведение Флешмоба солидарности с медиками, которые спасают наши жизни, и героями, которые сидят за нашу свободу. Они предлагают каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00, открывать окна, выходить на балкон, и стучать тапками, хлопать, бить кастрюлями, включать известные песни: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

Главное делится фото и видео с остальными.

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