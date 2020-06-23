Правительство Польши выделило € 25 миллиардов на спасение миллионов рабочих мест 23.06.2020, 12:09

У страны есть шанс на быстрый «отскок» экономики после эпидемии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на данный момент было выделено 100 миллиардов злотых, а это почти 25 миллиардов евро, на спасение 5 миллионов рабочих мест в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. Глава правительства принял участие в конференции по подведению итогов деятельности правительственных антикризисных программ в 100 день с момента объявления состояния эпидемии, сообщает «Польское радио».

Премьер сказал, что кризис, вызванный коронавирусом, повлиял на предложение, спрос, ликвидность и уровень безработицы.

Глава правительства подчеркнул, что меры, предпринятые правительством, были лучшими из возможных. По его словам, эпидемия еще не завершилась, но тот факт, что она уже в значительной мере под контролем, придает оптимизм.

«Сравнивая Польшу с другими более богатыми странами, такими как Испания, Франция, Италия, Великобритания, Бельгия, мы видим, что там гораздо хуже справились с эпидемией» - сказал Матеуш Моравецкий.

На данный момент польские предприниматели получили 88 миллиардов злотых, а это более 19,5 миллиарда евро, в рамках правительственного «Антикризисного щита», сообщила министр финансов и региональной политики Польши Малгожата Яросиньская-Едынак, посещая одно из предприятий, которое воспользовалось правительственной помощью. Министр заявила, что деньги пойдут на поддержку уровня занятости и деятельность компаний.

Глава правительства подчеркнул, что у Польши есть шанс на быстрый «отскок» экономики, но для этого необходимо согласие и хорошее правление.

Премьер также отметил, что возлагает большие надежды на визит Анджея Дуды в Вашингтон, который запланирован на 24 июня.