«Его люди ненавидят, зачем он держится за власть?» 3 23.06.2020, 12:42

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Фото: tut.by

Белорусы эмоционально рассказывают о ситуации в стране.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, в котором белорусы рассказывают, почему они выходят на протесты.

- Это какой-то позор! Мне стыдно, что в моей стране такое происходит. Я наблюдал, за тем, как шла кампания президентская, сколько было нарушений, сколько было провокаций, сколько было неправды, сколько грязи выливалось, но такого я не помню. На прошлых выборах такого не было, - говорит участник акции 19 июня.

- Вижу, что народ подтягивается всё больше и больше и я не смог сдержаться.

Это полное беззаконие, в стране нужны перемены! Экономика очень сильно упала. Очень хочется, чтобы белорусы стали… Белорусы и так мирные, как поется в гимне, но очень хочется, чтобы мы стали еще и сильными, процветающими, свободными. Потому что все те провокации, которые творит власть на сегодняшний день, в ходе даже еще не начавшихся полноценных выборов – это уже полный крах, - рассказал житель Минска.

- Как он может в глаза смотреть своему сыну Коле, своим внукам? Я про этих взрослых не говорю. У нег есть совесть или нет? Я давно. Ночами не могу спать, готовилась, чтобы сказать, что-то здесь, выразить, понимаете? Свою ненависть. Его люди ненавидят! Зачем он держится за эту власть? Ну зачем? - спрашивает участница протестов.

Напомним, белорусские блогеры инициировали проведение Флешмоба солидарности с медиками, которые спасают наши жизни, и героями, которые сидят за нашу свободу. Они предлагают каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00, открывать окна, выходить на балкон, и стучать тапками, хлопать, бить кастрюлями, включать известные песни: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

Главное делится фото и видео с остальными.

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