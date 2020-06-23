Минчанин: Нас - 97%, волна превращается в цунами 5 23.06.2020, 12:55

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ФОТО: SVABODA.ORG

Рабочие МТЗ обсуждают и забастовки, и выход на улицы.

Еще одно письмо от жителя Минска опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Нас вышли тысячи по всей стране, к нам присоединялись простые прохожие, наши соседи и родственники, - говорит он. - волна растет и усиливается каждый день.

У меня много соседей с тракторного завода, и сейчас я все чаще слышу разговоры о том, что они обсуждают и забастовки, и выход на улицы. Люди не хотят "подарить" своим детям такую же жизнь, которую прожили они. Не хотят, чтобы дети уезжали из страны. Не хотят терпеть вот это все, что происходит.

Волна превращается в цунами, а цунами нельзя остановить, никакие меры не помогут, хотя бы потому, что мы все и есть часть волны, а нас - 97%".

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