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Экс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы

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  • 23.06.2020, 13:17
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Экс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы
Алмазбек Атамбаев
Фото: ТАСС

Имущество Алмазбека Атамбаева будет арестовано.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как сообщает издание 24.kg, приговор 23 июня огласил судья Первомайского районного суда Бишкека Эмильбек Каипов.

Судья признал экс-президента виновным "в организации коррупции" и постановил конфисковать имущество Атамбаева.

Издание пишет, что всего в деле – 19 обвиняемых. Среди них – врачи и лаборант, поставившие диагноз Батукаеву, что позволило ему выйти из тюрьмы по состоянию здоровья в 2013 году. После этого он уехал в Чечню.


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